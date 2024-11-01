В Беларуси новые правила для работы такси начали действовать с 1 ноября

Также сказано, что иностранное юрлицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, может оказывать услуги диспетчера автомобильных перевозок пассажиров, диспетчера такси в том случае, если было создано на территории страны юридическое лицо, основным видом деятельности которого выступает оказание соответствующих услуг, и включение в реестр данных о нем.