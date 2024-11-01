В Беларуси новые правила для работы такси начали действовать с 1 ноября 2024 года. Это связано с тем, что с указанной даты заработал реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, пишет БелТА.
Уточняется, что перевозки могут осуществляться только при условии включения информации о перевозчиках, диспетчерах, водителях, транспортных средствах в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Те, кто не смог этого сделать, не смогут работать официально.
Оператором реестра выступает Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций. Говорится, что в указанный реестр включены данные про автомобильных перевозчиков, транспортных средствах (речь идет про автобусы, машины такси, легковые авто), водителях. Также в нем содержится информация о диспетчерах такси.
Также сказано, что иностранное юрлицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, может оказывать услуги диспетчера автомобильных перевозок пассажиров, диспетчера такси в том случае, если было создано на территории страны юридическое лицо, основным видом деятельности которого выступает оказание соответствующих услуг, и включение в реестр данных о нем.
Кстати, аудио и видеофиксация в салонах такси появится в Беларуси: «Отснятый материал должен храниться не менее 15 суток».
Тем временем Мингорисполком запускает горячую линию по вопросам работы такси с 1 ноября.
Ранее Минтранс высказался о подорожании такси в Беларуси.
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