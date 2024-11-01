Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси новые правила для работы такси начали действовать с 1 ноября

Что изменилось в работе такси в Беларуси с 1 ноября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси новые правила для работы такси начали действовать с 1 ноября 2024 года. Это связано с тем, что с указанной даты заработал реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, пишет БелТА.

Уточняется, что перевозки могут осуществляться только при условии включения информации о перевозчиках, диспетчерах, водителях, транспортных средствах в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Те, кто не смог этого сделать, не смогут работать официально.

Оператором реестра выступает Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций. Говорится, что в указанный реестр включены данные про автомобильных перевозчиков, транспортных средствах (речь идет про автобусы, машины такси, легковые авто), водителях. Также в нем содержится информация о диспетчерах такси.

Также сказано, что иностранное юрлицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, может оказывать услуги диспетчера автомобильных перевозок пассажиров, диспетчера такси в том случае, если было создано на территории страны юридическое лицо, основным видом деятельности которого выступает оказание соответствующих услуг, и включение в реестр данных о нем.

Кстати, аудио и видеофиксация в салонах такси появится в Беларуси: «Отснятый материал должен храниться не менее 15 суток».

Тем временем Мингорисполком запускает горячую линию по вопросам работы такси с 1 ноября.

Ранее Минтранс высказался о подорожании такси в Беларуси.

Также мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2024 года: большие выходные, каникулы школьников, прибавки к пенсиям и пособиям, уплата налога на квартиру.