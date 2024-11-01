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Снегопад накроет Иркутскую область 2 ноября

Сильный снег ожидают в Слюдянском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ноябре жители Иркутской области наконец-то увидят долгожданный снег. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра сильный снегопад накроет Слюдянский район. В остальных частях осадки будут умеренные.

— Утром в отдельных районах туманы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — поделились в метеобюро.

Ночью по региону будет −2…-7 градуса. При ясной погодные похолодает до −20. А вот днем столбик термометра может подняться до +1, но только при наличии солнца. Если будет облачно −6…-11.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в сквере Кирова Иркутска уже началась установка новогодней елки.