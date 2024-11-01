Снегопад накроет Иркутскую область 2 ноября

В ноябре жители Иркутской области наконец-то увидят долгожданный снег. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра сильный снегопад накроет Слюдянский район. В остальных частях осадки будут умеренные.
— Утром в отдельных районах туманы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — поделились в метеобюро.
Ночью по региону будет −2…-7 градуса. При ясной погодные похолодает до −20. А вот днем столбик термометра может подняться до +1, но только при наличии солнца. Если будет облачно −6…-11.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в сквере Кирова Иркутска уже началась установка новогодней елки.