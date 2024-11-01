Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег накрыл Пермский тракт

На Пермском тракте осложнилась ситуация на дороге.

Сейчас в Олбани: +22° 3 м/с 57% 749 мм рт. ст. +15°
Источник: ГИБДД Свердловской области

На Пермском тракте на участке от Ачита до Екатеринбурга осложнилась ситуация на дороге. Там образовалась слякоть, а местами изморозь. Аналогичная ситуация сложилась на севере региона. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

— Из-за перепадов температур и осадков покрытие трасс становится скользким, сцепление шин с дорогой уменьшается. Такие погодные и дорожные условия резко повышают риск совершения ДТП, — рассказали в региональной ГИБДД.

Водителям порекомендовали соблюдать осторожность при вождении, выбирать меньшую скорость и увеличивать дистанцию вдвое. Также автомобилистам посоветовали исключить резкие маневры.

Пешеходов же попросили быть внимательнее и не выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом. В случае нештатной ситуации на дорогах, можно обратиться к экипажам ДПС или в дежурную часть полиции по номерам 02 или 102.