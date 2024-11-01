В Пермском крае Госавтоинспекция призывает водителей срочно менять резину

«В создавшихся условиях водителям следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств», — призывают сотрудники Госавтоинспекции.