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В Пермском крае Госавтоинспекция призывает водителей срочно менять резину

В Прикамье наблюдается резкое ухудшение погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

Краевая Госавтоинспекция предупреждает водителей транспорта о резком ухудшении погодных условий в регионе. Мокрый снег может осложнить безопасное движение, ухудшить видимость. Для предупреждения ДТП необходимо срочно менять летнюю резину на зимнюю.

На территории Пермского края 1 ноября прогнозируют снег с 07:00 до 17:00, на дорогах гололедица.

«В создавшихся условиях водителям следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств», — призывают сотрудники Госавтоинспекции.

В Перми после столкновения с иномаркой упал на бок рейсовый автобус. ДТП произошло утром 1 ноября на Сылвенском тракте.