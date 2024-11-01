В Пермском крае Госавтоинспекция призывает водителей срочно менять резину

Краевая Госавтоинспекция предупреждает водителей транспорта о резком ухудшении погодных условий в регионе. Мокрый снег может осложнить безопасное движение, ухудшить видимость. Для предупреждения ДТП необходимо срочно менять летнюю резину на зимнюю.
На территории Пермского края 1 ноября прогнозируют снег с 07:00 до 17:00, на дорогах гололедица.
«В создавшихся условиях водителям следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств», — призывают сотрудники Госавтоинспекции.
В Перми после столкновения с иномаркой упал на бок рейсовый автобус. ДТП произошло утром 1 ноября на Сылвенском тракте.