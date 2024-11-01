Власти Геленджика возьмутся за решение проблемы с парковками в городе

В своем Telegram-канале он написал, что в летний курортный сезон через город проходит более 40 тыс. автомобилей в сутки, и для такого потока в нем недостаточно парковок. Усложняет ситуацию еще и то, что Геленджик изначально был заложен с узкими улицами. Со своей стороны муниципалитет старается создавать территории для стоянок машин в центре: это и бесплатная муниципальная стоянка по ул. Красногвардейской, и территория на пересечении ул. Морской с проспектом Геленджикский, и парковка по улице Красивой. Работают муниципальные парковки. Но все это не решают проблему.
«Мы видим на смежных центральных улицах запаркованность газонов, тротуаров, пешеходных территорий. Ситуацию усугубляет и отсутствие службы эвакуации. Провели с коллегами установочное совещание. Наша задача сегодня в связке с ГИБДД, краевым министерством транспорта сработать на упреждение и предложить нашим жителям и гостям новую модель парковок в городе. Для этого важно изучить опыт других курортных городов. Парковочные пространства должны быть удобными для жителей: с автоматизированной системой оплаты, видеонаблюдением, освещением. Что касается службы эвакуации, то здесь работа ведется на региональном уровне. Перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку планируется осуществлять силами регионального учреждения “Центр организации дорожного движения”».
Также он сообщил, что получает много сигналов от жителей города о том, что из-за ярмарки на центральных улицах возникают сложности с движением автотранспорта. «Дал поручение коллегам, курирующим ярмарку выходного дня внести предложения о ее переносе. Она также останется в центральной части города, но дислокацию необходимо продумать таким образом, чтобы она не мешала проезду автомобилей», — добавил он.