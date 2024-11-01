Власти Геленджика возьмутся за решение проблемы с парковками в городе

В своем Telegram-канале он написал, что в летний курортный сезон через город проходит более 40 тыс. автомобилей в сутки, и для такого потока в нем недостаточно парковок. Усложняет ситуацию еще и то, что Геленджик изначально был заложен с узкими улицами. Со своей стороны муниципалитет старается создавать территории для стоянок машин в центре: это и бесплатная муниципальная стоянка по ул. Красногвардейской, и территория на пересечении ул. Морской с проспектом Геленджикский, и парковка по улице Красивой. Работают муниципальные парковки. Но все это не решают проблему.