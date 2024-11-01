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В Башкирии в праздники изменится расписание электричек

В ноябрьские праздники в Башкирии изменится расписание некоторых пригородных поездов, предупредили в БППК.

Источник: Башинформ

Так, в субботу 2 ноября электрички будут ходить по расписанию пятницы. В воскресенье 3 ноября — по расписанию субботы, в понедельник 4 ноября — по расписанию воскресенья.

3 и 4 ноября дополнительно назначаются пригородные поезда:

— Уфа (отпр. 08:21) — Раевка (приб. 10:29);

— Приютово (отпр. 12:18) — Абдулино (приб. 12:54);

— Абдулино (отпр. 15:00) — Приютово (приб. 15:34);

— Дема (отпр. 13:25) — Аша (приб. 15:42);

— Аша (отпр. 17:55) — Уфа (приб. 19:57);

— Уфа (отпр. 07:07) — Инзер (приб. 10:04, отпр. 10:46) — Белорецк (приб. 12:36);

— Белорецк (отпр. 17:33) — Инзер (приб. 19:11, отпр. 19:29) — Уфа (приб. 22:19).

При этом некоторые электрички будут отменены из-за низкой востребованности в праздничные дни, отметили в БППК. Перед поездкой на вокзал или станцию лучше свериться с актуальным расписанием на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД пассажирам».