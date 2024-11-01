В Башкирии в праздники изменится расписание электричек

При этом некоторые электрички будут отменены из-за низкой востребованности в праздничные дни, отметили в БППК. Перед поездкой на вокзал или станцию лучше свериться с актуальным расписанием на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД пассажирам».