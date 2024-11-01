В Башкирии в праздники изменится расписание электричек

Так, в субботу 2 ноября электрички будут ходить по расписанию пятницы. В воскресенье 3 ноября — по расписанию субботы, в понедельник 4 ноября — по расписанию воскресенья.
3 и 4 ноября дополнительно назначаются пригородные поезда:
— Уфа (отпр. 08:21) — Раевка (приб. 10:29);
— Приютово (отпр. 12:18) — Абдулино (приб. 12:54);
— Абдулино (отпр. 15:00) — Приютово (приб. 15:34);
— Дема (отпр. 13:25) — Аша (приб. 15:42);
— Аша (отпр. 17:55) — Уфа (приб. 19:57);
— Уфа (отпр. 07:07) — Инзер (приб. 10:04, отпр. 10:46) — Белорецк (приб. 12:36);
— Белорецк (отпр. 17:33) — Инзер (приб. 19:11, отпр. 19:29) — Уфа (приб. 22:19).
При этом некоторые электрички будут отменены из-за низкой востребованности в праздничные дни, отметили в БППК. Перед поездкой на вокзал или станцию лучше свериться с актуальным расписанием на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД пассажирам».