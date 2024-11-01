Медработника из Иркутской области наградили в Кремле

«Выражаю благодарность за возможность проверить себя, посоревноваться с тысячами коллег со всей страны и разделить с родной больницей радость победы, — говорит Константин Горбылёв. — Такая высокая оценка мотивирует меня и коллектив вносить больший вклад в развитие здравоохранения Иркутской области и всей страны».