Медработника из Иркутской области наградили в Кремле

Заведующего станцией скорой медицинской помощи Шелеховской районной больницы Константина Горбылёва наградили в Кремле. Он стал призёром Всероссийского конкурса молодых лидеров-организаторов здравоохранения в честь 150-летия со дня рождения Н. А. Семашко. Награду руководителю вручили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Выражаю благодарность за возможность проверить себя, посоревноваться с тысячами коллег со всей страны и разделить с родной больницей радость победы, — говорит Константин Горбылёв. — Такая высокая оценка мотивирует меня и коллектив вносить больший вклад в развитие здравоохранения Иркутской области и всей страны».
В конкурсе в честь 150-летия со дня рождения Н. А. Семашко принимали участие более 14 тысяч медицинских работников из 89 регионов страны. Награждение победителей и призёров состоялось на III Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».