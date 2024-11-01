Еще один город Беларуси переведут на электротранспорт

В документе прописано, как в 2024—2025 годах будут воплощать в жизнь пилотный проект по электротранспорту в Новополоцке. Подобные проекты уже есть в Жодино и Шклове.
В двух городах Беларуси весь общественный транспорт станет электрическим.
Как сказано в постановлении, проект запустили, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха и оздоровить городскую среду.
Заказчик проекта — Витебский облисполком. Разработку проектной документации, возведение и реконструкцию внешних и внутренних сетей электроснабжения будет финансировать «Витебскэнерго». Все необходимое оборудование закупят за счет средств местного бюджета.
Для проекта в Новополоцке установят зарядные станции суммарной электрической мощностью до 2880 кВТ. Они появятся на территориях автобусного предприятия, вокзале и диспетчерской станции.
До 15 февраля 2026 года Минтранс и Минпром должны проанализировать результаты пилотного проекта и представить в Совмин отчет о его выполнении с рекомендациями по дальнейшей реализации в других регионах страны.