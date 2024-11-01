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Ушли из дома и не вернулись: В Ростовской области ищут двух детей 11 и 13 лет

В Ростовской области пропали брат и сестра 11 и 13 лет.
Источник: Комсомольская правда

Двое детей пропали в Ростовской области накануне, 31 октября. И вот уже второй день ребят ищут сотрудники полиции.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону, исчезли брат и сестра: 11-летний Андрей и 13-летняя Александра Пологаевы из Батайска.

— Они ушли из дома около 15 часов 31 октября и все еще не вернулись. Никакой связи с детьми нет.

Брат и сестра пропали 31 октября.

Приметы Андрея: рост примерно 152 см, худощавое телосложение, славянская внешность, волосы короткие светло-русые. На момент пропажи был одет в серую толстовку, серые спортивные брюки с лампасами красного и белого цвета по бокам, в куртку черного цвета с серыми рукавами. На ногах — серые кроссовки.

Приметы Александры: рост примерно 160 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, глаза карие. Была одета в синие джинсовые брюки, золотистую куртку, обута в черные кроссовки.

Если вы видели детей или знаете, где они находятся, нужно срочно обратиться в полицию.

АЛЛО!

О местонахождении детей можно сообщить по телефонам: 8 (863) 545−74−00 либо «02».