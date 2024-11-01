В Хабаровске представили проект нового Дальневосточного художественного музея

«Новое здание станет не просто музеем, а местом проведения форумов, кинопоказов, центром творчества молодежи. Наше видение — создать деловой центр, преобразовать городскую набережную, а также выработать единый архитектурный стиль, который будет гармонично сочетаться с историческим наследием», — отметил губернатор в своем сообщении.