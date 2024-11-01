В Хабаровске представили проект нового Дальневосточного художественного музея

Проект нового здания Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) обсудили на градостроительном совете в Хабаровске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Демешин.
«Новое здание станет не просто музеем, а местом проведения форумов, кинопоказов, центром творчества молодежи. Наше видение — создать деловой центр, преобразовать городскую набережную, а также выработать единый архитектурный стиль, который будет гармонично сочетаться с историческим наследием», — отметил губернатор в своем сообщении.
По словам Демешина, обновленное здание АО «Бамтоннельстрой-Мост» начнет возводить в июле следующего года. Курировать строительство будет архитектор Алексей Орлов — автор комплексов во Владивостоке, Кемерове и Калининграде.