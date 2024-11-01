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Опубликованы эскизы детской больницы Казани

Опубликована концепция детской больницы Казани, которую планируют построить в городе. Эскизы будущего медучреждения в своем Telegram-канале опубликовала главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.

Источник: Архитектор Елена Валеева

Она отметила, что данная концепция принимает участие в смотре-конкурсе на лучшее архитектурное и градостроительное решение Казани. Итоги будут подведены на форуме «Казаныш», который состоится в декабре этого года.

В частности, концепция включает в себя сквер при медучреждении, городской сквер и прогулочные зоны.

«А еще мы раскидали фигурки на территории: это гигантские конусы, шары и цилиндры (трех вышеобозначенных цветов). Это невербальные ориентиры для трех входов в больницу», — рассказала Валеева.

архитектура