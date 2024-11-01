Опубликованы эскизы детской больницы Казани

Она отметила, что данная концепция принимает участие в смотре-конкурсе на лучшее архитектурное и градостроительное решение Казани. Итоги будут подведены на форуме «Казаныш», который состоится в декабре этого года.
В частности, концепция включает в себя сквер при медучреждении, городской сквер и прогулочные зоны.
«А еще мы раскидали фигурки на территории: это гигантские конусы, шары и цилиндры (трех вышеобозначенных цветов). Это невербальные ориентиры для трех входов в больницу», — рассказала Валеева.