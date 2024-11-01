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В Таганроге утвердили председателей комиссий городской думы

В Таганроге утвердили составы и руководителей постоянных комиссий гордумы.

Источник: Комсомольская правда

В городской думе Таганрога утвердили составы и руководителей постоянных комиссий. Вопрос решился на прошедшем заседании.

Всего собрали пять основных комиссий:

— по бюджету, налогам и экономической политике (председатель — Елена Сирота);

— по городскому хозяйству, транспорту и дорожному строительству (председатель — Евгений Таран);

— по архитектуре, строительству и муниципальной собственности (председатель — Андрей Стонога);

— по местному самоуправлению (председатель — Алла Колоскова);

— по социальным вопросам (председатель — Сергей Ренжигло).

Отдельным решением была дополнительно создана комиссия по депутатской этике. Она состоит из семи депутатов. Председателя и заместителя председателя изберут на первом организационном заседании.

Напомним, постоянные комиссии организуют на срок полномочий очередного созыва. В таких группах, курирующих строго определенные направления, предварительно обсуждают вопросы, которые выносятся на заседание гордумы. Состав каждой постоянной комиссии не может быть менее трех человек.