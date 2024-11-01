В Таганроге утвердили председателей комиссий городской думы

В городской думе Таганрога утвердили составы и руководителей постоянных комиссий. Вопрос решился на прошедшем заседании.
Всего собрали пять основных комиссий:
— по бюджету, налогам и экономической политике (председатель — Елена Сирота);
— по городскому хозяйству, транспорту и дорожному строительству (председатель — Евгений Таран);
— по архитектуре, строительству и муниципальной собственности (председатель — Андрей Стонога);
— по местному самоуправлению (председатель — Алла Колоскова);
— по социальным вопросам (председатель — Сергей Ренжигло).
Отдельным решением была дополнительно создана комиссия по депутатской этике. Она состоит из семи депутатов. Председателя и заместителя председателя изберут на первом организационном заседании.
Напомним, постоянные комиссии организуют на срок полномочий очередного созыва. В таких группах, курирующих строго определенные направления, предварительно обсуждают вопросы, которые выносятся на заседание гордумы. Состав каждой постоянной комиссии не может быть менее трех человек.