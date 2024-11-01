В Таганроге утвердили председателей комиссий городской думы

Напомним, постоянные комиссии организуют на срок полномочий очередного созыва. В таких группах, курирующих строго определенные направления, предварительно обсуждают вопросы, которые выносятся на заседание гордумы. Состав каждой постоянной комиссии не может быть менее трех человек.