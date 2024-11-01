«У нас есть место силы, где перед тобой волжский простор»: как Сергей Корниленко стал самарцем и легендой «Крыльев»

— Эта история немного обросла легендами. Там на самом деле было так. Я улетал в сборную Белоруссии, и пока я был там, в «Крыльях» шли тренировки, наигрывались определенные связи. А я был в принципе в хорошей форме тогда, много забивал. И у главного тренера (команду тогда возглавлял Александр Цыганков — прим. «КП-Самара») была дилемма — ставить того, кто наигрывался все эти дни, или меня? И я тогда сказал Александру Валерьевичу, что не буду ему «путать карты», что действительно налетался и, может быть, не в стопроцентном состоянии, поэтому спокойно отнесусь, если останусь в запасе или выйду на замену. Все решения должны приниматься в интересах команды, а не исходя из моих амбиций. Главное, чтобы команда взяла очки.