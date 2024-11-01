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«У нас есть место силы, где перед тобой волжский простор»: как Сергей Корниленко стал самарцем и легендой «Крыльев»

«Крылья Советов» объявили об уходе Сергея Корниленко. Рассказываем, как белорусский футболист стал в Самаре своим.

Источник: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили, что спортивный директор Сергей Корниленко покидает клуб. Функционер покинул клуб «по соглашению сторон».

Сергея Корниленко называют легендой «Крыльев». Он играл за самарскую команду, забил больше всех голов в российской истории клуба, а после завершения карьеры остался в «КС» в качестве спортивного директора. Вспоминаем, как Корниленко стал для Самары своим, а Самара для белорусского футболиста — домом.

Первые впечатления о Самаре.

— Если честно, когда приезжаешь на выезд куда-то, города толком не видишь, — вспоминал Сергей Корниленко. — Тем более выезд в Самару всегда был трудным со спортивной точки зрения, надо было настраиваться на матч, концентрироваться на нем. Потому знакомство происходило в режиме «аэропорт — автобус — отель — автобус — стадион — автобус — аэропорт». Конечно, по дороге в город всегда производило впечатление место, где Сок впадает в Волгу. Понятно, что всех гостей города привлекает волжская набережная, я не был исключением. Но сам город стал узнавать уже когда сюда переехал.

Каково было сразу после Англии переезжать в российскую провинцию? А я не считаю Самару провинцией. Это хороший современный город, который к тому же за столько лет для меня стал совсем своим и близким. Если же вспоминать те времена, то тогда между Англией и Самарой я два месяца тренировался с «Зенитом». Поступило предложение из «Крыльев», и мне нужно было принимать решение. Я советовался с Сашей Анюковым, и он мне сказал: «Езжай в Самару и не сомневайся».

Гол из «бассейна».

— Запомнилось, как мы обыграли на «Металлурге» московское «Динамо» (в 2011 году — прим. «КП-Самара»). Был ливень, на газоне лужи, мы играли практически в «бассейне», и я в этом «бассейне» смог убежать и забить гол. Это было круто!

Вообще мне не раз приходилось в карьере играть и под ливнем, и на болотистом газоне. Помню матч с Томском в метель — мне тогда удалось отличиться. Со «Спартаком» в Самаре играли в мороз, выиграли 4:0 — и я тогда, кстати, тоже забил.

Если честно, мне с детства нравилось играть в экстремальных погодных условиях. Я всегда получалось удовольствие от матчей на тяжелых полях, в дождь или снег. Вот что я не любил — так это искусственные газоны. Для меня лучше натуральное поле плохого качества, чем самое лучшее искусственное. Это особенность моего здоровья. Врачи запрещали мне играть на синтетике, но приходилось играть.

О предложении не ставить себя в состав.

— Эта история немного обросла легендами. Там на самом деле было так. Я улетал в сборную Белоруссии, и пока я был там, в «Крыльях» шли тренировки, наигрывались определенные связи. А я был в принципе в хорошей форме тогда, много забивал. И у главного тренера (команду тогда возглавлял Александр Цыганков — прим. «КП-Самара») была дилемма — ставить того, кто наигрывался все эти дни, или меня? И я тогда сказал Александру Валерьевичу, что не буду ему «путать карты», что действительно налетался и, может быть, не в стопроцентном состоянии, поэтому спокойно отнесусь, если останусь в запасе или выйду на замену. Все решения должны приниматься в интересах команды, а не исходя из моих амбиций. Главное, чтобы команда взяла очки.

Посвящение отцу.

— Когда мы выходили из ФНЛ в Премьер-лигу в 2015 году, забил решающий гол в ворота оренбургского «Газовика» на 90-й минуте. Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов тогда швырнул бутылку в сердцах? Я этого не видел, но понимаю, что ему было очень обидно проигрывать важный матч в самом конце. А у меня тогда был очень тяжелый период. Болел отец, я постоянно мотался к нему в Витебск, и тогда все было для отца — и гол «Газовику», и в последнем туре, когда мы обыграли дзержинский «Химик» 3:0, я забил два гола. В глубине души я уже понимал, что отец, скорее всего, не выкарабкается, и мои эмоции от тех голов были в большей степени посвящены именно ему.

Обыграть Халка.

— Много было эмоций, когда мы выиграли в Питере у «Зенита» 3:1, Молло сделал мне две голевые передачи, я забил. Конечно, для меня имело значение, что я когда-то играл в Питере, это усиливало эмоции. Плюс тогда у «Зенита» была очень сильная команда, с Халком, Витселем, а мы ее обыграли на выезде, причем играли на равных, это было очень приятно, мы все кайфанули.

Гол на открытии «Самара Арены».

— У меня получалось забивать голы в первых двух матчах на только что построенной «Самара Арене». Причем «Кубани» — при полных трибунах, в присутствии 40 с лишним тысяч зрителей. Тот гол лично для меня стоит особняком. Ведь он нас по сути вывел в Премьер-лигу. К тому же я уже был близок к завершению карьеры, и для меня такой важный гол, да еще в таком антураже, — один из самых дорогих.

Гол в прощальном матче.

— Я уже довольно долго к тому времени не играл и не тренировался толком, поэтому думал только о том, чтобы выйти на 8 минут в концовке матча и просто ничего не испортить. Хорошо, что к тому времени мы уже вели у «Краснодара-2» 5:0. Но получилось почти сразу же забить. Такие сценарии не пишутся!

Это был один из самых счастливых дней моей жизни! Во-первых, мой сын нанес символический удар по мячу перед матчем. Во-вторых, на стадионе была моя жена Марина, и я видел ее счастливые глаза. Ну, а потом был выход на поле и гол… Это фантастика!

Место силы в Самаре.

— Жена с удовольствием переехала в Самару. Ей здесь тоже очень нравится, мы живем здесь с детьми. У нас есть любимые места — кинотеатры, кафе, набережная, летом — пляжи… Когда хорошая погода, можно сесть в лодку, переплыть на другой берег и там загорать, купаться. Прямо за воротами базы — Загородный парк. Когда мы жили раньше рядом, мы здесь с семьей гуляли вообще практически каждый день. У нас с женой в парке есть, как мы называем, «место силы», когда стоишь на высоком берегу и перед тобой открывается волжский простор. Мы уже «зависимы» от этого места — когда месяц там не бываем, собираемся и идем туда в любую погоду.