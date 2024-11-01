17-летняя девушка сбежала из дома в Пермь и пряталась от полиции на вокзале

Девушка в возрасте 17-ти лет сбежала в Пермь и пряталась от сотрудников полиции на железнодорожном вокзале, сообщает ЛО МВД России на транспорте.
История с побегом ребёнка произошла в краевой столице вечером 31 октября. Около 23:00 в дежурную часть пермской транспортной полиции поступила информация о розыске 17-летней девушки из Березников. Как оказалось, подросток сбежала из дома. Когда старший брат заметил пропажу, он сообщил об этом сотрудникам МВД.
Пропавшая девочка пыталась спрятаться от правоохранителей на железнодорожном вокзале Пермь-II. Когда полицейские обнаружили подростка, они сопроводили её в служебное помещение и сообщили маме пропавшей девушки о том, где находится её дочь. В разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних выяснилось, что подросток учится в 9-м классе школы.
«Девочку воспитывает одна мама, в семье пять детей. 31 октября несовершеннолетняя собиралась в гости к старшей сестре в город Кизел. Мать дала дочери деньги на автобус, но школьница приобрела билет на поезд до Перми», — рассказывает пермский ЛО МВД на транспорте.
В столице края девушка хотела встретиться с друзьями и ждала их на вокзале. После беседы с инспектором жительницу Березников передали маме. Уточняется, что на учёте школьница не состоит.
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