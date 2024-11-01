17-летняя девушка сбежала из дома в Пермь и пряталась от полиции на вокзале

Пропавшая девочка пыталась спрятаться от правоохранителей на железнодорожном вокзале Пермь-II. Когда полицейские обнаружили подростка, они сопроводили её в служебное помещение и сообщили маме пропавшей девушки о том, где находится её дочь. В разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних выяснилось, что подросток учится в 9-м классе школы.