В Фанагории нашли спрятанное во время мятежа 63 года до н.э. жалованье наемника

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Археологи обнаружили при раскопках древнего города Фанагория на Таманском полуострове тайник с горстью древних монет и смогли восстановить их историю — это жалованье, которое спрятал во время мятежа I века до нашей эры служивший здесь чужеземный наемник. Об исследовании сообщил ТАСС доктор исторических наук, специалист по античной нумизматике Михаил Абрамзон.
«Среди недавних находок есть необычный клад с городской улицы, включавший самые крупные медные монеты — оболы. Причем часть этих монет одной чеканки, и это не обычные, а специальные “военные” деньги, которыми Митридат платил своим наемникам», — рассказал Абрамзон.
Он пояснил, что уникальность такой находки в том, что возможно с высокой долей уверенности говорить об ее истории — событиях, которые происходили почти 2,1 тыс. лет назад.
Ученый уточнил, что находка сделана в слое пожара, дата которого хорошо известна по историческим источникам. События связаны с восстанием в 63 году до нашей эры Фанагории против Митридата VI Евпатора — последнего царя Понтийского царства, который вел продолжительные войны с Римской империей, что в конце концов привело к недовольству жителей на присоединенных территориях.
Собеседник добавил, что настроения в обществе побудили Митридата прибегнуть к услугам наемников — такой гарнизон стоял и в Фанагории, где была одна из его резиденций. Именно наемником, судя по всему, был хозяин найденного кошелька. Очевидно, что 11 медных оболов были выданы из партии, недавно изготовленной на монетном дворе, и даже чеканились одной парой штемпелей по стандарту, принятом в Малой Азии, откуда пришел Митридат.
«Что произошло дальше, можно примерно восстановить: началось восстание горожан, заставшее понтийского наемника на посту рядом с главной улицей. Этот понтиец, понимая, что ему грозит гибель (а насколько мы знаем, гарнизон действительно в итоге был уничтожен), бежит к дворцу, за стены. Деньги он спрятал под приметным булыжником, и они остались там на много веков. Кошельки, которые при экстраординарных ситуациях теряются, прячутся, — очень ценный для нас [ученых] материал: мы часто видим 22 или 24 монеты [и только благодаря таким находкам выяснили, что] столько и получали митридатовские наемники, приблизительно, за месяц», — пояснил ученый.
О Фанагории.
Фанагория — античный город, основанный в VI веке до н.э. на Таманском полуострове. Позднее стал столицей азиатской части Боспорского царства, созданного греками на основе городов-колоний на берегах Черного и Азовского морей. Археологические раскопки на территории древнего города ведутся с XIX века. В настоящее время исследования проводят ежегодно, Фанагорию изучают ученые разных специализаций. В 2012 году на Тамани был создан научно-культурный центр, также финансируется работа Фанагорийской археологической экспедиции.