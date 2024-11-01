В Фанагории нашли спрятанное во время мятежа 63 года до н.э. жалованье наемника

«Что произошло дальше, можно примерно восстановить: началось восстание горожан, заставшее понтийского наемника на посту рядом с главной улицей. Этот понтиец, понимая, что ему грозит гибель (а насколько мы знаем, гарнизон действительно в итоге был уничтожен), бежит к дворцу, за стены. Деньги он спрятал под приметным булыжником, и они остались там на много веков. Кошельки, которые при экстраординарных ситуациях теряются, прячутся, — очень ценный для нас [ученых] материал: мы часто видим 22 или 24 монеты [и только благодаря таким находкам выяснили, что] столько и получали митридатовские наемники, приблизительно, за месяц», — пояснил ученый.