Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин вмешался в ситуацию с ветхим домом в Самаре

Главе СК представят доклад.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Глава СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с ветхим домом в Самаре, сообщает информационный центр ведомства.

Информация появилась ранее в соцсетях. Пользователи рассказали о доме на улице Николая Панова 1913 года постройки, у него есть статус памятника архитектуры. Здание в непригодном для проживания состоянии. В частности, канализационными стоками затоплены подвалы, в подъездах и жилых помещениях есть резкий запах и сырость. Обращения людей в уполномоченные органы результатов не принесли.

«Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов ветхого дома в г. Самаре», — добавили в центре.

Напомним, живущей в аварийном доме самарской пенсионерке помогла прокуратура.

СК