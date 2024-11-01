Глава СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с ветхим домом в Самаре, сообщает информационный центр ведомства.
Информация появилась ранее в соцсетях. Пользователи рассказали о доме на улице Николая Панова 1913 года постройки, у него есть статус памятника архитектуры. Здание в непригодном для проживания состоянии. В частности, канализационными стоками затоплены подвалы, в подъездах и жилых помещениях есть резкий запах и сырость. Обращения людей в уполномоченные органы результатов не принесли.
«Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов ветхого дома в г. Самаре», — добавили в центре.
Напомним, живущей в аварийном доме самарской пенсионерке помогла прокуратура.