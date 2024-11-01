Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области 8 школ полностью закрыты на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

В Челябинской области восемь школ полностью закрыты на карантин из-за пневмонии и ОРВИ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это данные на 1 ноября.

Кроме того, в шести образовательных учреждениях введен дистанционный формат занятий. Также есть школы, в которых на такую форму обучения переведена только часть классов.

Ранее педиатр рассказала, что возбудителем микоплазменной пневмонии чаще всего являются не вирусы, а бактерии, в том числе и сама микоплазма. У этого вида заболевания насчитывается более 100 возбудителей, среди которых есть даже грибы. Заражение происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.

Самый характерный симптом заболевания — сухой навязчивый и изматывающий кашель, возникающий приступообразно и нарастающий в течение нескольких дней. Многие пациенты ощущают слабость, мышечную и головную боль, а также боль и першение в горле. Именно постепенным нарастанием симптомы микоплазменной пневмонии отличаются от симптомов гриппа и других респираторных заболеваний.

образование
медицина
здоровье