В Челябинской области 8 школ полностью закрыты на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

Ранее педиатр рассказала, что возбудителем микоплазменной пневмонии чаще всего являются не вирусы, а бактерии, в том числе и сама микоплазма. У этого вида заболевания насчитывается более 100 возбудителей, среди которых есть даже грибы. Заражение происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.