В Челябинской области 8 школ полностью закрыты на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

Это данные на 1 ноября.
Кроме того, в шести образовательных учреждениях введен дистанционный формат занятий. Также есть школы, в которых на такую форму обучения переведена только часть классов.
Ранее педиатр рассказала, что возбудителем микоплазменной пневмонии чаще всего являются не вирусы, а бактерии, в том числе и сама микоплазма. У этого вида заболевания насчитывается более 100 возбудителей, среди которых есть даже грибы. Заражение происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.
Самый характерный симптом заболевания — сухой навязчивый и изматывающий кашель, возникающий приступообразно и нарастающий в течение нескольких дней. Многие пациенты ощущают слабость, мышечную и головную боль, а также боль и першение в горле. Именно постепенным нарастанием симптомы микоплазменной пневмонии отличаются от симптомов гриппа и других респираторных заболеваний.