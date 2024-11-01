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В Омске отменили движение четырех трамваев

Речь идет о трамваях № 2, 4, 8 и 9.

Источник: Комсомольская правда

В Омске из-за капремонта путей на один вечер отменили движение трамваев № 2, 4 8 и 9, сообщили в дептрансе.

Движение трамваев будет недоступно с 21:30 часов 1 ноября до 5:30 часов 2 ноября.

Последние вагоны в этот день будут отправляться от конечных пунктов:

— ПО «Полет»: трамвай № 2 — 20:31 часов, трамвай № 8 — 20:13 часов;

— улица Котельникова: трамвай № 2 — 20:20 часов, трамвай № 4 — 18:57 часов, трамвай № 8 — 19:51 часов, трамвай № 9 — 20:08 часов;

— поселок Амурский: трамвай № 4 — 20:04 часов;

— улица 3-й Разъезд: трамвай № 9 — 20:09 часов.

Омичей просят заранее планировать свои маршруты.