В Омске отменили движение четырех трамваев

В Омске из-за капремонта путей на один вечер отменили движение трамваев № 2, 4 8 и 9, сообщили в дептрансе.
Движение трамваев будет недоступно с 21:30 часов 1 ноября до 5:30 часов 2 ноября.
Последние вагоны в этот день будут отправляться от конечных пунктов:
— ПО «Полет»: трамвай № 2 — 20:31 часов, трамвай № 8 — 20:13 часов;
— улица Котельникова: трамвай № 2 — 20:20 часов, трамвай № 4 — 18:57 часов, трамвай № 8 — 19:51 часов, трамвай № 9 — 20:08 часов;
— поселок Амурский: трамвай № 4 — 20:04 часов;
— улица 3-й Разъезд: трамвай № 9 — 20:09 часов.
Омичей просят заранее планировать свои маршруты.