Индекс борща в Казани на октябрь 2024: набор продуктов оказался самым дешевым в России

Сайт индекс-борща.рф подвел квартальную статистику о том, где в России самая дешевая стоимость борщевого набора продуктов. Минимальная цена приготовления всеми известного супа оказалась в Казани — 122 рубля 16 копеек.
Какие продукты нужны для приготовления борща.
Классический борщ, который можно приготовить для семьи из четырех человек, основывается на следующих ингредиентах: картофель, капуста, лук, морковь, свекла, чеснок, курица, сметана и хлеб.
Как подсчитывается индекс борща в Казани.
При проведении анализа берется самый доступный вариант продуктов, представленных в известных супермаркетах эконом-класса и магазинах локальных дискаунтеров. Цены на продукты измеряются один раз в квартал: в первой половине января, апреля, июля и октября.
Какие средние цены на борщ по России.
В среднем по стране приготовить борщ можно за 210 рублей 96 копеек. В топ-3 по дешевизне этого блюда вместе с Казанью также вошли Самара — 127 рублей 37 копеек, и Екатеринбург — 132 рубля 73 копейки. Самые дорогие продукты для борща вы найдете в Анадыре — 795 рублей 83 копейки.
Как изменился индекс борща в Казани на октябрь 2024.
В прошлом квартале в Казани также отмечался самый низкий индекс борща по стране. Однако в июле 2024 года в тройку лидеров входили Волгоград и Нижний Новгород.
Стоимость продуктового набора для борща в Казани за три месяца упала на 22 рубля 60 копеек. Подешевели картофель, морковь, капуста, лук, свекла, курица и сметана. Неизменным осталась стоимость чеснока и хлеба.