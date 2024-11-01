Индекс борща в Казани на октябрь 2024: набор продуктов оказался самым дешевым в России

В среднем по стране приготовить борщ можно за 210 рублей 96 копеек. В топ-3 по дешевизне этого блюда вместе с Казанью также вошли Самара — 127 рублей 37 копеек, и Екатеринбург — 132 рубля 73 копейки. Самые дорогие продукты для борща вы найдете в Анадыре — 795 рублей 83 копейки.