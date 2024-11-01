В Иркутске появилась первая теплая остановка «Технический университет»

Новшество для Иркутска — теплая остановка. Первая такая появилась на улице Лермонтова со стороны ИРНИТУ, называется «Технический университет». Сооружение выглядит современным и просторным, однако зайти внутрь и погреться пока нельзя. Ждем морозов, чтобы опробовать.
— Раньше тут располагалась старая, продуваемая ветром остановка. Зимой окоченеешь, пока ждешь транспорт, — рассказала корреспонденту КП-Иркутск местная жительница.
— Мы рады, что зимой можно будет дожидаться автобусы в комфорте, а не стучать зубами от холода, стоя на улице, — добавили студенты университета.
Пока внутрь войти нельзя. Елена ПАЛЬШИНА.
Остановка состоит из двух блоков: помещение с обогревом и уличная часть, закрытая от ветра стеклянными стенами. В обоих частях имеются скамейки, а еще есть урны для мусора.
— Для обогрева внутри остановки будет установлена тепловая завеса. Температура будет зависеть от погодных условий, а также количества человек, находящихся внутри пункта, — рассказали КП-Иркутск в администрации города. — Павильон оборудуют двумя камерами видеонаблюдения, также их разместят на других участках благоустроенного пространства.
Ждем морозов, чтобы опробовать новую остановку. Елена ПАЛЬШИНА.
Здесь, кстати, сделали новое освещение, подключили подсветку, частично заменили тротуарное покрытие, газон и живую изгородь, смонтировали лестницу, пандус.
Обустройство общественного пространства по улице Лермонтова обошлось в 11 миллионов рублей, а сам павильон стоит 4,1 миллиона рублей. Все работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Появятся ли в городе другие теплые остановки? До конца 2024 года, увы, этого в планах нет. Но жители Иркутска надеются, что в будущем подобных павильонов станет больше.