В Иркутске появилась первая теплая остановка «Технический университет»

— Для обогрева внутри остановки будет установлена тепловая завеса. Температура будет зависеть от погодных условий, а также количества человек, находящихся внутри пункта, — рассказали КП-Иркутск в администрации города. — Павильон оборудуют двумя камерами видеонаблюдения, также их разместят на других участках благоустроенного пространства.