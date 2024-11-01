Черную иномарку осматривают с автоматами: во Владивостоке оцепили кампус ДВФУ

Источник, приближенный к ситуации, сообщил «КП», что опасности нет ни для студентов, ни для остальных жителей и гостей острова Русский и кампуса. Тем не менее, машину проверили люди в форме и с автоматами. Пресс-служба ДВФУ готовит официальный комментарий. На месте ждут полицию.