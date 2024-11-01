Черную иномарку осматривают с автоматами: во Владивостоке оцепили кампус ДВФУ

Вечером пятницы, 1 ноября, на острове Русский происходят не самые приятные события. Помимо ДТП с пострадавшим пешеходом (пока неясно, удалось ли выжить пострадавшей), саму территорию университета оцепили. По словам очевидцев, в черной Toyota Land Cruiser нашли взрывоопасное устройство, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Источник, приближенный к ситуации, сообщил «КП», что опасности нет ни для студентов, ни для остальных жителей и гостей острова Русский и кампуса. Тем не менее, машину проверили люди в форме и с автоматами. Пресс-служба ДВФУ готовит официальный комментарий. На месте ждут полицию.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как социальные сети всполошила новость — гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен» на Махалина, 43, в Артеме оцеплен сотрудниками Росгвардии и МВД. В организацию поступило сообщение о минировании. После проверки полиция заявила, что предметов, представляющих опасность, не обнаружено.