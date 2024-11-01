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Мастер спорта из Братска стала призером первенства России по бобслею

Соревнования проходили в Сочи с 26 октября по 1 ноября.

Мастер спорта из Братска Вера Серышева стала серебряным и бронзовым призером первенства России по бобслею (прим. ред. — зимний олимпийский вид спорта, в котором участники спускаются с гор по трассам на управляемых санях) среди юниорок до 27 лет. Мероприятие проходило на санно-бобслейной трассе в Сочи с 26 октября по 1 ноября. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве спорта Иркутской области.

— В дисциплине «монобоб» девушка заняла второе место с результатом 2:00,00. Первый результат показала жительница Краснодарского края (1:58,70), замкнула тройку представительница Москвы (2:00,16), — рассказывают в пресс-службе министерства.

В соревновании двухместных экипажей жительница Братска стала обладательницей бронзовой награды, показав результат в 1:54,35. Девушке и ее напарнице совсем немного не хватило до второго места.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что снегопад ожидается в Иркутской области 2 ноября.