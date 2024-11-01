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Озвучены новые цены на автомобильное топливо в Омске

В Омской области вновь подорожало автомобильное топливо.

Источник: Reuters

«СуперОмск» сравнил цены от 1 ноября 2024 года со стоимостью бензина и дизеля по состоянию на 25 октября 2024 года, опираясь на открытые данные одной из сетей АЗС.

Так, 92-й бензин подорожал на 0,24 копейки от 50,87 рублей до 51,11 рубля за литр.

Марка 95-го топлива стала дороже на 0,25 рублей от 55,06 рублей до 55,31 рублей за литр.

Дизель также вырос в цене на 0,33 рубля, цена изменилась с 66,6 рублей до 66,93 рублей за один литр.

Ранее «СуперОмск» передавал мнение омского экономиста об условиях для снижения цен на автомобильное топливо.

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