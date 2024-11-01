Озвучены новые цены на автомобильное топливо в Омске

«СуперОмск» сравнил цены от 1 ноября 2024 года со стоимостью бензина и дизеля по состоянию на 25 октября 2024 года, опираясь на открытые данные одной из сетей АЗС.
Так, 92-й бензин подорожал на 0,24 копейки от 50,87 рублей до 51,11 рубля за литр.
Марка 95-го топлива стала дороже на 0,25 рублей от 55,06 рублей до 55,31 рублей за литр.
Дизель также вырос в цене на 0,33 рубля, цена изменилась с 66,6 рублей до 66,93 рублей за один литр.
Ранее «СуперОмск» передавал мнение омского экономиста об условиях для снижения цен на автомобильное топливо.