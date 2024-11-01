Создан элемент для новых систем дистанционного мониторинга АЭС

«Результат превзошел все ожидания: благодаря разному времени высвечивания радиолюминесценции компонентов фосвича было видно, что гамма-кванты преимущественно регистрируются пластиком, а нейтроны — литий-кальциевым силикатом, причем с точностью, большей, чем на то рассчитывали исследователи. Полученный результат создает возможности для разработки компактных детекторов антинейтринного излучения. Они важны для дистанционного мониторинга атомных станций, так как именно антинейтринный метод является единственным нефальсифицируемым способом “заглянуть внутрь” атомного реактора», — сообщили в институте.