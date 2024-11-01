Создан элемент для новых систем дистанционного мониторинга АЭС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Группа ученых России и Белоруссии, в которую вошли специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», разработала принципиально новую концепцию детектора для дистанционного мониторинга атомных станций, которая основана на регистрации антинейтринного излучения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.
Авторы создали детекторный элемент из двух различных материалов (фосвич-детектор), способных излучать свет при воздействии ионизирующего излучения: особенного пластика и нового вещества на основе силиката лития кальция. Богатый атомами водорода пластик выступал в качестве мишени для антинейтрино, а каждый из использованных в фосвиче материалов регистрировал «свои» продукты реакции антинейтрино с протонами — аннигиляционные гамма-кванты и нейтроны. Ученые провели эксперимент, одновременно облучив детекторный элемент этими видами излучений.
«Результат превзошел все ожидания: благодаря разному времени высвечивания радиолюминесценции компонентов фосвича было видно, что гамма-кванты преимущественно регистрируются пластиком, а нейтроны — литий-кальциевым силикатом, причем с точностью, большей, чем на то рассчитывали исследователи. Полученный результат создает возможности для разработки компактных детекторов антинейтринного излучения. Они важны для дистанционного мониторинга атомных станций, так как именно антинейтринный метод является единственным нефальсифицируемым способом “заглянуть внутрь” атомного реактора», — сообщили в институте.
Предложенное решение также может использоваться в основе дозиметров для одновременного определения альфа- и бета-частиц. Результаты работы, в которой также приняли участие представители Института ядерных проблем Белорусского государственного университета, компаний «Радиационные инструменты и новые компоненты» и «Атомтех» (Минск), опубликованы в профильном журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.