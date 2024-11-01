Беговой маршрут с препятствиями появится на набережной в Нижнем Новгороде

Беговой маршрут с препятствиями появится на набережной Культуры спорта в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба девелопера GloraX, который разработал концепцию.
Новая набережная разместится на левом берегу Оки. Частью общественного пространства станет семейный парк — зона для занятий разными видами спорта.
Там появятся 2 скейтпарка и площадка для паркура — беговой маршрут с препятствиями. Также в этой зоне обустроят памп-трек — трассу с перепадами высот и препятствиями для катания на роликах, скейтбордах, велосипедах или самокатах.
На территории семейного спортивного парка создадут workout-зону, а рядом — спортивно-игровую площадку для детей и площадку с баскетбольным кольцом для игры в стритбол.
В центре парка организуют зону для спокойного отдыха, йоги и пикников.
Также в спортивном парке обустроят зону для игр с питомцами и дрессировки и видовой амфитеатр, который будет спускаться от главного променада и площади с кафе.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что благоустройство парка им. 1 Мая идет без отставания от графика.