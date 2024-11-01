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В Минздраве раскрыли, где в Омской области родилось больше всего детей в октябре

За октябрь 2024 года в Омской области родилось 1074 ребенка, из них 496 мальчиков и 578 девочек. Об этом рассказал в пятницу, 1 ноября 2024 года, министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

Источник: SuperOmsk.ru

В районах области родились 55 малышей, больше всего — по 12 детей — в октябре появились на свет в Таре и Исилькуле. Еще девять малышей родилось в Большереченской ЦРБ, причем семь из них — девочки.

В Омске за октябрь появилось на свет 1019 малышей:
— 378 в Областной клинической больнице;
— 291 в Городском клиническом перинатальном центре;
— 263 в Клиническом родильном доме № 6;
— 87 в Родильном доме № 4.

Самая большая разница между числом рожденных девочек и мальчиков, как оказалось, в Областной клинической больнице. Там врачи приняли 166 мальчиков и 212 девочек.
Также министр рассказал, что за октябрь сразу девять омских семей родили двойни.