В Минздраве раскрыли, где в Омской области родилось больше всего детей в октябре

В районах области родились 55 малышей, больше всего — по 12 детей — в октябре появились на свет в Таре и Исилькуле. Еще девять малышей родилось в Большереченской ЦРБ, причем семь из них — девочки.
В Омске за октябрь появилось на свет 1019 малышей:
— 378 в Областной клинической больнице;
— 291 в Городском клиническом перинатальном центре;
— 263 в Клиническом родильном доме № 6;
— 87 в Родильном доме № 4.
Самая большая разница между числом рожденных девочек и мальчиков, как оказалось, в Областной клинической больнице. Там врачи приняли 166 мальчиков и 212 девочек.
Также министр рассказал, что за октябрь сразу девять омских семей родили двойни.