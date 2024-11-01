Путь омских трамваев снова станет короче из-за капремонта

С 21:30 1 ноября до 5:30 2 ноября на участке трамвайных путей — при заходе в депо со стороны города — запланирован капитальный ремонт стрелочного перевода. Об этом сообщили в мэрии Омска.
Из-за работ на путях вечерние рейсы трамвайных маршрутов № 2, 4, 8 и 9 будут отменены, а вагоны направлены в депо. Таким образом, последние вагоны отправятся от конечных пунктов по следующему расписанию:
ПО «Полет»: трамвай № 2 — 20:31, трамвай № 8 — 20:13; улица Котельникова: трамвай № 2 — 20:20, трамвай № 4 — 18:57, трамвай № 8 — 19:51, трамвай № 9 — 20:08; посёлок Амурский: трамвай № 4 — 20:04; 3-й Разъезд: трамвай № 9 — 20:09.