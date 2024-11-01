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Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 4 ноября

Это будет сделано в соответствии с региональным законодательством.

Источник: Комсомольская правда

Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.

Ограничения коснутся только тех торговых точек, которые расположены в зоне проведения массовых мероприятий. Такие меры принимаются в соответствии с региональным законодательством, которое действует в Нижегородской области с 2012 года.

Напомним, в День народного единства в Нижнем Новгороде пройдет большая программа мероприятий, а вот салют не запланирован. Синоптики передают ухудшение погоды и сильный ветер, так что на праздник лучше одеваться теплее.