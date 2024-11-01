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В Краснодаре отменили ярмарки выходного дня 2 ноября

Ближайшие ярмарки выходного дня в Краснодаре пройдут 9 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре отменили ярмарки выходного дня 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с тем, что суббота 2 ноября будет рабочим днем, ближайшие ярмарки выходного дня пройдут в Краснодаре 9 ноября», — назвали причину в мэрии.

9 ноября на ярмарках представят свежие сезонные продукты, молочку, мясо и рыбу. Торговые площадки будут работать с 8:00 до 15:00.

Ярмарки будут работать по улицам:

— им. Архитектора Ишунина, 7/1;

— Уральской, 170/7;

— им. Евдокии Бершанской, 216/1;

— им. Героя Яцкова, 11;

— им. Дзержинского, 213;

— им. Каляева, 198;

— Бургасской, 31/1;

— Одесской, 48;

— Восточно-Кругликовской, 26;

— пр-т Чекистов, 9;

— Длинной, 135−137/1/ул. Красноармейской, 106/1;

— им. Думенко, 11/2.

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