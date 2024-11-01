В Краснодаре отменили ярмарки выходного дня 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с тем, что суббота 2 ноября будет рабочим днем, ближайшие ярмарки выходного дня пройдут в Краснодаре 9 ноября», — назвали причину в мэрии.
9 ноября на ярмарках представят свежие сезонные продукты, молочку, мясо и рыбу. Торговые площадки будут работать с 8:00 до 15:00.
Ярмарки будут работать по улицам:
— им. Архитектора Ишунина, 7/1;
— Уральской, 170/7;
— им. Евдокии Бершанской, 216/1;
— им. Героя Яцкова, 11;
— им. Дзержинского, 213;
— им. Каляева, 198;
— Бургасской, 31/1;
— Одесской, 48;
— Восточно-Кругликовской, 26;
— пр-т Чекистов, 9;
— Длинной, 135−137/1/ул. Красноармейской, 106/1;
— им. Думенко, 11/2.