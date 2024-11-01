Созданы наночастицы из нитрида титана для очистки сточных вод

По словам исследователей, созданные ими наночастицы можно легко очистить от накопившихся в них загрязнителей, для чего их достаточно нагреть до температуры в 300 градусов Цельсия на протяжении получаса. В перспективе это позволит использовать наноструктуры из нитрида титана для максимально эффективной и дешевой очистки сточных вод на промышленных предприятиях, а также в других областях экономики и науки, считают ученые.