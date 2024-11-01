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Штормовой ветер начал валить деревья в Челябинской области, а скоро начнется снежная буря

Челябинскую область начало заметать снегом, действует штормовое предупреждение.

Сейчас в Олбани: +21° 6 м/с 60% 749 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

К Челябинской области подошла предсказанная метеорологами непогода. В горных районах уже начались снегопады. В ближайшее время ситуация ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозу, 2 и 3 ноября в отдельных районах Южного Урала возможен очень сильный дождь с мокрым снегом. Дороги скует гололедица, а ветер может усилиться до 26 метров в секунду.

При такой скорости ветер способен повредить крыши и даже вырвать с корнем небольшие деревья.

В нацпарке «Таганай» уже заметили урон от начинающейся бури. Туристов просят быть ото роднее.

— Капризная осенне-зимняя погода вновь показывает свой характер. Сильный ветер, который уже повалил несколько деревьев, пока не утихает, — сообщили в пресс-службе нацпарка.

В региональной Госавтоинспекции попросили водителей по возможности отказаться от дальних поездок.

Напомним, после разгула стихии погода на Южном Урале должна улучшиться. По расчетам специалистов, весь оставшийся месяц будет сравнительно сухи и теплым.