Штормовой ветер начал валить деревья в Челябинской области, а скоро начнется снежная буря

К Челябинской области подошла предсказанная метеорологами непогода. В горных районах уже начались снегопады. В ближайшее время ситуация ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
По прогнозу, 2 и 3 ноября в отдельных районах Южного Урала возможен очень сильный дождь с мокрым снегом. Дороги скует гололедица, а ветер может усилиться до 26 метров в секунду.
При такой скорости ветер способен повредить крыши и даже вырвать с корнем небольшие деревья.
В нацпарке «Таганай» уже заметили урон от начинающейся бури. Туристов просят быть ото роднее.
— Капризная осенне-зимняя погода вновь показывает свой характер. Сильный ветер, который уже повалил несколько деревьев, пока не утихает, — сообщили в пресс-службе нацпарка.
В региональной Госавтоинспекции попросили водителей по возможности отказаться от дальних поездок.
Напомним, после разгула стихии погода на Южном Урале должна улучшиться. По расчетам специалистов, весь оставшийся месяц будет сравнительно сухи и теплым.