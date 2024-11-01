Врач Тютюнник: до 79% женщин сталкиваются с разрывами промежности после родов

Разрывы тоже встречаются часто. Родовые пути матери во время родов подвергаются значительному растяжению и из-за этого они могут быть повреждены. От 53 до 79% женщин встречаются с каким-либо типом разрыва во время родов через естественные родовые пути. Жалобы на боли в промежности могут беспокоить до двух недель в 30% случаев, и в течение 3 месяцев — в 7%.