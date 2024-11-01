«Да не достанься же ты тогда никому!»: Как директор фирмы начал крушить компьютеры на глазах судебных приставов в Ростове

1 ноября в России традиционно отмечается День судебного пристава. О том, с какими случаями приходится сталкиваться на практике и почему важны неравнодушие, смекалка и наблюдательность. Об этом и многом другом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал судебный пристав-исполнитель Кировского отдела Ростова-на-Дону Денис Завьялов.
Арест машины отлично влияет на желание человека оплатить долги. Фото предоставлено Денисом Завьяловым.
«ПРИЗНАЮТСЯ, ЧТО ИМ ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО».
Неплательщиков, с которыми приходится работать, Денис Завьялов условно разделил на две категории. К первым он отнес тех, кто единожды попал в поле зрения судебных приставов.
— Такие люди обычно переживают, стараются все выполнить по закону и больше не нарушать. Конечно, и среди них есть проблемные. Но их не так много.
А вот ко вторым относятся такие, у кого много задолженностей по кредитам и алиментам. За ними могут числиться десятки дел, а займы быть во всех банках.
— Многие признаются, что им терять нечего. А потому и работают неофициально, и банковскими картами не пользуются. Но и таким должникам не уйти от неотвратимого наказания.
«МОГУТ КИДАТЬСЯ И ДРАТЬСЯ “.
— Судебным приставом я работаю уже больше 14 лет, когда перевелся из налоговой службы. И для меня очень важно, чтобы люди понимали: законные решения суда надо исполнять — желательно, добровольно. И не дожидаться встречи с судебным приставом.
Уже в самом начале разговора Денис отметил: чтобы работа была эффективной, пристав должен научиться хорошо разбираться в людях.
— Для меня очень важно наладить диалог с человеком, чтобы он понимал, какие законные требования выдвигает судебный пристав. И при этом вел себя спокойно. Но последнее, к сожалению, получается не всегда. Не каждый осознает неотвратимость наказания.
Арест машины отлично влияет на желание человека оплатить долги. Фото предоставлено Денисом Завьяловым.
«ПРОКАТИТЬСЯ» НА КАПОТЕ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ДОЛЖНИКА.
Еще одно качество, хорошо помогающее в работе, внимательность. Приставу оно очень сильно помогает в работе даже в самых необычных случаях.
— Было у меня в производстве одно дело. Чтобы взыскать деньги с должника, мы искали его имущество, на которое можно было бы наложить арест. Мне по описаниям запомнилась его машина.
Через время это дело по служебной необходимости перешло другому приставу. И вот — иду я в Ростове по улице и случайно замечаю номера той самой машины, которую мы искали. Я мгновенно сообщил об этом коллегам для составления акта описи ареста автотранспортного средства. А чтобы должник не смог скрыться, люди в форме заблокировали машину с двух сторон. Вот только владелец авто решил, что живая преграда из людей для него это не помеха. И он попытался уехать.
— Вот тогда мне пришлось немножко «прокатиться» на капоте его машины. Но главное — нарушителя задержали. В дальнейшем этот должник выплатил сумму долга в полном объеме.
ВДРУГ НАЧАЛ ЛОМАТЬ КОМПЬЮТЕР.
Бывало и такое, что должники, узнав о том, что их вещи будут арестовывать, начинали их портить.
— Мы пришли на исполнение в одну из фирм-должников и начали описывать оргтехнику: в основном, компьютеры. Руководитель организации вдруг вскочил со своего места и начал ломать все вокруг с криками: «Да не достанься же ты тогда никому!». Все он, конечно, не сломал, но часть успел испортить.
Некоторые люди, узнав об аресте имущества, сразу же гасят свои долги. Фото предоставлено Денисом Завьяловым.
«МАШИНУ НЕ ЗАБЕРЕТЕ “.
Еще один необычный случай из прошлого — когда к отделению на дорогой машине «БМВ» приехал должник, задолжавший не только по алиментам, но и банкам. Приставам он похвастался иномаркой и подчеркнул, что арестовать ее они не смогут из-за «красных» номеров. Такие, мол, выдаются только машинам дипломатов. И якобы автомобиль — собственность генконсульства Таджикистана.
— Меня очень заинтересовал этот автомобиль. Я решил проверить его ВИН-номер. Оказалось, что машина принадлежит должнику, а документы на его «красный» номер — вообще поддельные.
Тогда судебный пристав обратился в органы безопасности. После этого должника задержали и завели на него уголовное дело.
ВЗЯЛ АВТО В АРЕНДУ И ПОПАЛ В АВАРИЮ.
А в минувшую пятницу Денис Завьялов ездил к 34-летнему мужчине, который задолжал деньги после совершенного ДТП. Дончанин взял машину в аренду, попал на ней в аварию, но ни в какую не хотел выплачивать причиненный вред.
— Когда я начал описывать его домашнюю технику, должник очень сильно стал нервничать. Он обзвонил друзей и 70 тысяч рублей, которыми он погасил долг, нашлись почти сразу. Потом он признался, что просто не ожидал, что к нему придут описывать имущество, поэтому и не торопился оплачивать дол и исполнять решение суда.