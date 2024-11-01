«Да не достанься же ты тогда никому!»: Как директор фирмы начал крушить компьютеры на глазах судебных приставов в Ростове

Через время это дело по служебной необходимости перешло другому приставу. И вот — иду я в Ростове по улице и случайно замечаю номера той самой машины, которую мы искали. Я мгновенно сообщил об этом коллегам для составления акта описи ареста автотранспортного средства. А чтобы должник не смог скрыться, люди в форме заблокировали машину с двух сторон. Вот только владелец авто решил, что живая преграда из людей для него это не помеха. И он попытался уехать.