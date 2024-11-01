Над Воронежем пролетел «звездный поезд» Илона Маска

В последний день октября жители Воронежа заметили в ночном небе «звездный поезд», который уже не в первый раз пролетает над регионом. Снимками необычного явления очевидцы поделились в соцсетях.
Вечером в пятницу, 31 октября, местные жители наблюдали в ночном небе парад спутников Илона Маска. Колонна маленьких голубых огоньков, выстроившись в одну линию, двигалась с запада на восток. Некоторые очевидцы принимали спутники за падающие звезды или даже НЛО.
Напомним, что искусственные спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска позволяют обеспечить население высокоскоростным интернетом с любой точки земного шара.
Наблюдать «звездные поезда» можно несколько раз в год. Так, в текущем 2024 году такая возможность представилась воронежцам в мае и конце июля.