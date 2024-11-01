Эксперты рассказали о новых кибератаках

Эксперты предполагают, что эту технику группировка PhaseShifters могла заимствовать у группировки TA558, которая в настоящее время атакует организации по всему миру. Дальнейший анализ цепочек атак привел к еще более интересному выводу. Эту же технику и тот же криптер использует UAC-0050 (UAC-0096) — группировка, с 2020 года атакующая организации на территории России, Украины, Польши, Белоруссии, Молдовы и стран Прибалтики.