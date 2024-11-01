Эксперты рассказали о новых кибератаках

«Специалисты департамента исследования угроз экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) обнаружили новые сценарии атак, направленные на российские госучреждения, промышленные компании и исследовательские центры. Жертвами стали десятки организаций. Злоумышленники использовали набирающую популярность технику стеганографии, которая позволяет скрывать вредоносное ПО в пересылаемых изображениях и текстовых файлах», — сообщили там.
Отмечается, что обнаруженные атаки совершила уже известная группировка, занимающаяся шпионажем, внимание которой направлено на различные отрасли экономики стран Восточной Европы, в том числе на государственные учреждения, сферу экономики и промышленности. В своих атаках группировка использует фишинг. Так, злоумышленники отправляют письма якобы от официальных лиц с просьбой ознакомиться с документом и подписать его. В результате на устройства попадает вредоносное ПО.
По словам экспертов, новые кибератаки начинались с рассылки фишинговых писем с вложениями в виде защищенных паролями архивов, которые содержали вредоносные файлы. В ходе исследования аналитики изучили десятки документов, среди которых встречались, например, резюме или дополнительные соглашения на подпись. Когда жертвы открывали файлы, на их устройства загружались скрипты, скачивающие изображения, — в них с помощью стеганографии была скрыта вредоносная нагрузка.
Эксперты предполагают, что эту технику группировка PhaseShifters могла заимствовать у группировки TA558, которая в настоящее время атакует организации по всему миру. Дальнейший анализ цепочек атак привел к еще более интересному выводу. Эту же технику и тот же криптер использует UAC-0050 (UAC-0096) — группировка, с 2020 года атакующая организации на территории России, Украины, Польши, Белоруссии, Молдовы и стран Прибалтики.