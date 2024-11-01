Дорогу вокруг площади Свободы откроют до конца 2024 года

Напомним, площадь Свободы была перекрыта летом 2023 года: здесь началась подготовка к строительству станции метрополитена. Изначально планировалось запустить движение личного автотранспорта по дорогам вокруг площади в октябре, однако эти сроки были перенесены сначала на 15 декабря, потом на 21 апреля 2024 года, а затем и вовсе — на III квартал 2024 года.