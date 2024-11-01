Дорогу вокруг площади Свободы откроют до конца 2024 года

Временную объездную дорогу вокруг площади Свободы планируют открыть до конца 2024 года. Сейчас активно ведется ее строительство — кадрами процесса поделились в ГУММиД Нижнего Новгорода.
Строители долго не могли приступить к прокладыванию дороги из-за большого количества коммуникаций, которые пришлось выносить из зоны строительства метрополитена.
— На участке от улицы Ванеева уже уложили первый слой асфальта. Следующий этап — еще один слой асфальтобетона и установка колодцев под вынесенные коммуникации, — рассказали в ГУММиД.
Напомним, площадь Свободы была перекрыта летом 2023 года: здесь началась подготовка к строительству станции метрополитена. Изначально планировалось запустить движение личного автотранспорта по дорогам вокруг площади в октябре, однако эти сроки были перенесены сначала на 15 декабря, потом на 21 апреля 2024 года, а затем и вовсе — на III квартал 2024 года.