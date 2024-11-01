«Закрыла лицо руками и закричала». 21-летний житель Кировского района попал в глаз первокурснице колледжа, выстрелив из пневматического оружия

Под Кировском мужчина выстрелил из пневматики и попал в глаз первокурснице колледжа. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что в Кировском районе в среду, 30 октября, первокурсницы колледжа шли с занятий в общежитие. В это же время неподалеку от них общались между собой трое молодых людей. Старший из компании решил обратить на себя внимание девушек и начал хвастаться пистолетом, который накануне оставил у него дома знакомый.
Сказано, что он несколько раз выстрелил из пневматики в сторону девушек, одна из которых резко отреагировала и началась словесная перепалка. Первокурсницы, отойдя подальше от компании, присели на ступеньки крыльца, но молодой человек вновь произвел несколько выстрелов в их сторону.
«В этот момент одна из девушек закрыла лицо руками и закричала. С травмой глаза она была госпитализирована», — рассказали в Следственном комитете.
Также сказано, что специалисты провели осмотр места происшествия, опросили фигуранта, очевидцев, изъяли пистолет. Был назначен ряд экспертных исследований. По указанному факту проводится проверка.
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