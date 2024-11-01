«Закрыла лицо руками и закричала». 21-летний житель Кировского района попал в глаз первокурснице колледжа, выстрелив из пневматического оружия

В сообщении сказано, что в Кировском районе в среду, 30 октября, первокурсницы колледжа шли с занятий в общежитие. В это же время неподалеку от них общались между собой трое молодых людей. Старший из компании решил обратить на себя внимание девушек и начал хвастаться пистолетом, который накануне оставил у него дома знакомый.