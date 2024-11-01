Стройнадзор вновь начал судиться с застройщиком в Ростове-на-Дону

В Ростовской области региональная служба Госстройнадзора снова подала иск с требованием о запрете одному из застройщиков принимать деньги дольщиков. Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда региона.
Истец требует на 12 месяцев запретить «деятельность, связанную с привлечением денежных средств для строительства ЖК» на территории Нахичевани. Предварительное судебное заседание по этому обращению назначили на 3 декабря 2024 года.
Напомним, стороны уже судились по тому же вопросу. В частности, в июне 2024 года застройщику на месяц запрещали принимать деньги дольщиков. Также судебные разбирательства велись в 2023 году.