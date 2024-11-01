За сутки в Красноярском крае потушили 7 пожаров

Еще одно возгорание произошло в Ужуре — на этот раз огонь охватил надворные постройки. На месте работали 9 человек и 3 единицы техники, а площадь пожара составила 50 кв. метров. В данном случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.