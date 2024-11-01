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За сутки в Красноярском крае потушили 7 пожаров

Погибших и пострадавших нет.

За последние сутки в Красноярском крае ликвидировали 7 пожаров. Так, накануне в краевой столице загорелся грузовик. Площадь возгорания составила 5 кв. метров, а огонь удалось потушить благодаря усилиям 9 человек и 2 единиц техники. Предположительно, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.

Еще одно возгорание произошло в Ужуре — на этот раз огонь охватил надворные постройки. На месте работали 9 человек и 3 единицы техники, а площадь пожара составила 50 кв. метров. В данном случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Погибших и пострадавших нет.

пожары