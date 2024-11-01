В Новосибирске с 3 ноября будет отменен троллейбусный маршрут № 15к

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Отмечается, что это связано с окончанием ремонтных работ трамвайных путей на участке улично-дорожной сети от пересечения улицы Мира с улицей Сибиряков-Гвардейцев до пересечения улицы Мира с улицей Ватутина и с открытием трамвайного движения по ул. Мира.
Напомним, что на территории Кировского района на ул. Мира проводились работы по реконструкции путей. В настоящее время завершается благоустройство.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что огромная пробка образовалась на Октябрьском мосту Новосибирска.