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В Новосибирске с 3 ноября будет отменен троллейбусный маршрут № 15к

С 3 ноября 2024 года отменят троллейбусный маршрут № 15к «Магазин “Кристалл” — Северо-Чемской ж/м».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Отмечается, что это связано с окончанием ремонтных работ трамвайных путей на участке улично-дорожной сети от пересечения улицы Мира с улицей Сибиряков-Гвардейцев до пересечения улицы Мира с улицей Ватутина и с открытием трамвайного движения по ул. Мира.

Напомним, что на территории Кировского района на ул. Мира проводились работы по реконструкции путей. В настоящее время завершается благоустройство.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что огромная пробка образовалась на Октябрьском мосту Новосибирска.