Стартап-студия Новосибирского госуниверситета приступает к пилотированию инноваций

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Стартап-студия Новосибирского государственного университета (НГУ) приступила к апробации новых технологий и современных решений, которые только выходят на рынок, в проектах, выполняемых на базе вуза. Одним из первых результатов этого направления стал совместный проект Safe Tech и исследователя Анны Камневой, которая в изучении взаимосвязи атрибутивного стиля и способности к саморегуляции с помощью биологической обратной связи (БОС) воспользовалась устройством компании, сообщила ТАСС пресс-служба НГУ.