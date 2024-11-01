Стартап-студия Новосибирского госуниверситета приступает к пилотированию инноваций

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Стартап-студия Новосибирского государственного университета (НГУ) приступила к апробации новых технологий и современных решений, которые только выходят на рынок, в проектах, выполняемых на базе вуза. Одним из первых результатов этого направления стал совместный проект Safe Tech и исследователя Анны Камневой, которая в изучении взаимосвязи атрибутивного стиля и способности к саморегуляции с помощью биологической обратной связи (БОС) воспользовалась устройством компании, сообщила ТАСС пресс-служба НГУ.
«Для выполнения своего исследования она (Анна Камнева — прим. ТАСС) привлекла разработанный Safe Tech браслет Swaid, который способен отслеживать признаки стресса у человека. Для этого используется стресс-индекс по Баевскому. Кроме пульса, устройство оценивает электродермальную активность (электропроводимость кожи меняется в зависимости от интенсивности выделения пота)», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Как отмечают в Safe Tech, участие в данном исследовании — кейс, который демонстрирует реальное применение их технологий: устройство будет вспомогательным прибором, который будет показывать, как изменяется уровень стресса в процессе БОС-тренинга.
«БОС — это относительно новый и очень любопытный метод терапии, который работает по тому же принципу, что и обучение искусственного интеллекта: обучение становится возможным при наличии обратной связи. В процессе БОС-терапии мы получаем возможность наблюдать те параметры организма, которые ранее не могли (например, волновую активность мозга — ЭЭГ, частоту сердечных сокращений и многое другое)», — цитирует Камневу пресс-служба НГУ.
В рамках научно-производственного форума «Золотая долина» в пятницу прошло интерактивное мероприятие от Центра предпринимательских инициатив (стартап-студии) НГУ, посвященное разным способам взаимодействия высокотехнологичных компаний с вузом. Программа форума также включает научные туры, пленарные заседания, тематические секции и выставку передовых проектов и изобретений. В прошлом году он собрал более 1 тыс. участников.