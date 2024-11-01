Уфимский Следком организовал проверку из-за пациентки, которая пострадала после визита к косметологу

В Уфе Следственный комитет организовал проверку информации о некачественном оказании косметологических услуг. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Сообщается, что после оказания косметологических услуг в частной клинике у женщины начались проблемы со здоровьем. Следственный отдел Советского района Уфы СК Башкирии начал процессуальную проверку.
Следком намерен провести комплекс проверочных мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
— По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, — заявили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.