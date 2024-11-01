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Уфимский Следком организовал проверку из-за пациентки, которая пострадала после визита к косметологу

СК Уфы начал проверку из-за женщины, пострадавшей после похода к косметологу.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе Следственный комитет организовал проверку информации о некачественном оказании косметологических услуг. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Сообщается, что после оказания косметологических услуг в частной клинике у женщины начались проблемы со здоровьем. Следственный отдел Советского района Уфы СК Башкирии начал процессуальную проверку.

Следком намерен провести комплекс проверочных мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

— По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, — заявили в ведомстве.

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