В центре Новосибирска демонтировали незаконно установленный видеоэкран

Около здания театра оперы и балета демонтировали незаконно установленный видеоэкран. Информацию об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Уточняется, что рекламная конструкция была установлена ООО «Рекламные технологии», нарушив федеральный закон «О рекламе» и закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».
Владелец установленного экрана намеревался оспорить предписание о демонтаже в Арбитражном суде региона. Однако ничего не вышло, так как 19 июля суд отказал ему.
Чуть позже, 11 октября, решение суда также оставила без изменений апелляционная инстанция. В итоге на днях стало известно, что видеоэкран демонтировали.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области назвал главные задачи для мэра города Максима Кудрявцева.