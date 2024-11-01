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В центре Новосибирска демонтировали незаконно установленный видеоэкран

Рекламная конструкция была установлена ООО «Рекламные технологии» в нарушение федерального закона «О рекламе» и закона «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Источник: Мэрия Новосибирска

Около здания театра оперы и балета демонтировали незаконно установленный видеоэкран. Информацию об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Уточняется, что рекламная конструкция была установлена ООО «Рекламные технологии», нарушив федеральный закон «О рекламе» и закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Владелец установленного экрана намеревался оспорить предписание о демонтаже в Арбитражном суде региона. Однако ничего не вышло, так как 19 июля суд отказал ему.

Чуть позже, 11 октября, решение суда также оставила без изменений апелляционная инстанция. В итоге на днях стало известно, что видеоэкран демонтировали.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области назвал главные задачи для мэра города Максима Кудрявцева.

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