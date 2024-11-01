В Новосибирске продают ручную макаку за 250 тысяч рублей

— Это вид, который издавна содержится в неволе для лабораторных, исследовательских целей и иногда просто ради интереса. Но содержание макаки в квартире или в вольере представляет больше опасность для того, кто ухаживает. Детям, конечно, лучше не общаться с макаками, потому что они могут и укусить, и поцарапать, у них когти большие, — объяснил эксперт.