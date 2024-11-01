В Новосибирске продают ручную макаку за 250 тысяч рублей

Необычное объявление появилось на одном из популярных сайтов: в Новосибирске продают ручную макаку-резус за 250 тысяч рублей. Обезьяне дали кличку Анфиса. Как видно на фотографиях, хозяйка наряжает своего питомца в забавные наряды.
— Анфиска очень добрая девочка, ласковая, очень ручная. Любит ласкаться, гладиться. Спит со мной и даже обнимает. Кушает она всё, очень любит огурцы, но нельзя соленое, перченое, острое. Продаем, так как с нашей работой 24/7 не хватает времени, — рассказала хозяйка Алина корреспонденту КП-Новосибирск.
Макаки-резуса известны тем, что их достаточно часто содержат в неволе, объяснил в беседе с КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский. Однако с этими обезьянами следует быть осторожными.
— Это вид, который издавна содержится в неволе для лабораторных, исследовательских целей и иногда просто ради интереса. Но содержание макаки в квартире или в вольере представляет больше опасность для того, кто ухаживает. Детям, конечно, лучше не общаться с макаками, потому что они могут и укусить, и поцарапать, у них когти большие, — объяснил эксперт.
Ранее стало известно, что в Новосибирске ищут дом для сфинкса Степана. Его оставили в ветклинике прежние хозяева, потому как кота невзлюбил муж владелицы.