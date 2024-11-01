Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован график работы омских поликлиник в праздничные выходные

2 ноября 2024 года у поликлиник обычный рабочий день.

Источник: Freepik

3 и 4 ноября 2024 года в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям расписание следующее:

• Прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом с 9:00 до 14:00.

• Выход врачей на дом: с 9:00 до 15:30.

• Прием пациентов дежурными врачами в медицинских учреждениях с 9:00 до 14:00.

Дополнительно в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям:

• Прием пациентов специалистами кабинетов (отделений) неотложной медицинской помощи с 9:00 до 18:00.

Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.

здоровье