Опубликован график работы омских поликлиник в праздничные выходные

3 и 4 ноября 2024 года в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям расписание следующее:
• Прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом с 9:00 до 14:00.
• Выход врачей на дом: с 9:00 до 15:30.
• Прием пациентов дежурными врачами в медицинских учреждениях с 9:00 до 14:00.
Дополнительно в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям:
• Прием пациентов специалистами кабинетов (отделений) неотложной медицинской помощи с 9:00 до 18:00.
Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.