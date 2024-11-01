Олбани
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэра Уфы на велопрогулке чуть не сбили электросамокатчики

Он заявил, что с каршеринговыми компаниями проблем нет, а вот с теми, кто катается, есть.

Источник: Администрация Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев возмутился горожанами, которые покупают электросамокаты и гоняют на них по улицам. Он рассказал, что, когда ехал на велосипеде по проспекту Октября со скоростью 15−20 км/ч, его обогнали «как стоячего и чуть не снесли» электросамокатчики на скорости 40−45 км/ч.

«Поведение таких самокатчиков у меня вызывает больше вопросов, чем работа кикшеринговых компаний. Компании нас всегда слышат, когда мы им, к примеру, говорим, чтобы снизили скорость на определенных участках. Они настроены на то, чтобы наводить порядок на улицах города. Но люди сами не готовы, культура наша не готова. Поэтому необходимо устанавливать правила и вести разъяснительную работу», — подчеркнул мэр.