Мэра Уфы на велопрогулке чуть не сбили электросамокатчики

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев возмутился горожанами, которые покупают электросамокаты и гоняют на них по улицам. Он рассказал, что, когда ехал на велосипеде по проспекту Октября со скоростью 15−20 км/ч, его обогнали «как стоячего и чуть не снесли» электросамокатчики на скорости 40−45 км/ч.
«Поведение таких самокатчиков у меня вызывает больше вопросов, чем работа кикшеринговых компаний. Компании нас всегда слышат, когда мы им, к примеру, говорим, чтобы снизили скорость на определенных участках. Они настроены на то, чтобы наводить порядок на улицах города. Но люди сами не готовы, культура наша не готова. Поэтому необходимо устанавливать правила и вести разъяснительную работу», — подчеркнул мэр.