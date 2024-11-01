Мэра Уфы на велопрогулке чуть не сбили электросамокатчики

«Поведение таких самокатчиков у меня вызывает больше вопросов, чем работа кикшеринговых компаний. Компании нас всегда слышат, когда мы им, к примеру, говорим, чтобы снизили скорость на определенных участках. Они настроены на то, чтобы наводить порядок на улицах города. Но люди сами не готовы, культура наша не готова. Поэтому необходимо устанавливать правила и вести разъяснительную работу», — подчеркнул мэр.