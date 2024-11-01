«Белпочта» сказала про досрочную выплату пенсий и пособий за 7 ноября в Беларуси

«Белпочта» сказала про досрочную выплату пенсий и пособий за 7 ноября. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
Сообщается, что выплата пенсий и пособий в объектах почтовой связи Витебской, Гродненской, Брестской областей начнется с 5 ноября. Также с указанной даты выплаты будут осуществляться в Минске.
В пресс-службе добавили, что в Гомельской, Могилевской и Минской областях выплата пенсий и пособий будет производиться 6 ноября. Отмечается, что 7 ноября будут работать только дежурные объекты почтовой связи.
Напомним, что белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.
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