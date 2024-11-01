Минтруда сказало, кто бесплатно довезет до дома овощи с сельхозярмарок в Минске

О механизме помощи пожилым людям и инвалидам в доставке домой купленных на сельхозярмарках в Минске овощей рассказали в Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Перед походом на ярмарку необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения или по телефону в службу 139. Специалисты сориентируют по времени, в которое осуществляется бесплатный подвоз овощей с ярмарки, и примут заявку.
На ярмарке обратиться к волонтеру, который там дежурит, чаще всего это молодежь с БРСМ. Он сопроводит, загрузит покупки в автомобиль, а потом развезет по адресам.
Кстати, информация о том, где в предстоящие выходные 2 и 3 ноября будут сельскохозяйственные ярмарки в Минске (полный список адресов и время работы) — здесь.
Мы писали, что Минтруда назвало величину пенсий, доплат к пенсиям, пособий на детей и доплат по уходу за пожилыми, которые вырастут в Беларуси с 1 ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума (подробности здесь). А здесь главные новшества для пенсионеров в Беларуси по указу Лукашенко о соцподдержке: начисление пенсий, время подачи заявления, работающие пенсионеры, получение через почту.