Минтруда сказало, кто бесплатно довезет до дома овощи с сельхозярмарок в Минске

Мы писали, что Минтруда назвало величину пенсий, доплат к пенсиям, пособий на детей и доплат по уходу за пожилыми, которые вырастут в Беларуси с 1 ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума (подробности здесь). А здесь главные новшества для пенсионеров в Беларуси по указу Лукашенко о соцподдержке: начисление пенсий, время подачи заявления, работающие пенсионеры, получение через почту.