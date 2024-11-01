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«Их видели!»: Мама пропавших под Ростовом брата и сестры рассказала об их поисках

Очевидцы сообщили о том, что видели пропавших в Батайске брата и сестру.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области второй день ищут пропавших школьников — брата и сестру. 13-летняя Александра и 11-летний Андрей из Батайска. Мы узнали, что известно об исчезнувших подростках.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, дети вышли из дома в четверг, 31 октября, около 15 часов и до сих пор не вернулись. С тех пор никакой связи с детьми нет.

«РОДИТЕЛИ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ».

Один из педагогов, у которых учился Андрей в прошлом году, еще в своем четвертом классе, рассказал о мальчике.

— Хороший, веселый мальчишка. А родители очень его любят, мама у мальчика — святой человек!

Мы попытались связаться с мамой пропавших брата и сестры. Говорила она быстро и отрывисто, запыхавшись в поисках, отвечая на огромное количество звонков от правоохранителей.

— Могу только сказать о поступившей недавно информации: их видели где-то в городе.

Брат и сестра пропали 31 октября. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

«ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ НАШЛИСЬ!».

В эти минуты ориентировки с лицами и приметами пропавших детей стремительно распространяются по Ростовской области.

— Срочно обращайтесь к волонтерам! — советуют ростовчане, узнав о пропаже детей в городских пабликах.

— Дай Бог, чтобы нашлись! — пишет практически каждый первый.

Тем временем поиски двух школьников из одной семьи продолжаются. К ним подключились и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» по Ростовской области.

— Заявка поступила, активный выезд еще не состоялся, — прокомментировали добровольцы.

Добавим, что делом занялись и донские следователи.

— В следственный отдел по городу Батайску следственного управления СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о безвестном исчезновении брата и сестры 2013 и 2011 года рождения. По данному факту проводится процессуальная проверка, — прокомментировали в пресс-службе регионального Следкома. — Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление их местонахождения.