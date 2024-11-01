Еще 115 миллионов выделят на возведение школы на улице Ярославского в Иркутске

Строительство школы начали в 2023 году по национальному проекту «Образование», по документам должны закончить к 2025 году. Помимо этого, правительство планирует выделить деньги на возведение школы в микрорайоне Союз на 1225 мест, а также на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья.