Еще 115 миллионов выделят на возведение школы на улице Ярославского в Иркутске

Из бюджета Иркутской области хотят выделить дополнительные 115 миллионов рублей на строительство школы на улице Ярославского в областном центре. Скоро там сможет обучаться до 1150 школьников. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Подрядчик набрал хорошие темпы работы. Есть большая вероятность того, что работы закончат раньше обговоренного срока. Поддержка позволит высвободившиеся деньги направить на иные социальные нужды либо использовать их для следующих обязательств по софинансированию на данной площадке, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Строительство школы начали в 2023 году по национальному проекту «Образование», по документам должны закончить к 2025 году. Помимо этого, правительство планирует выделить деньги на возведение школы в микрорайоне Союз на 1225 мест, а также на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области до 15 декабря могут пройти опрос на тему ограничение продажи алкоголя.